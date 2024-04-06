Bayram tatiline gidecekler dikkat!

Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi araçlarıyla trafiğe çıkarken, uzmanlar sürücülere tatilinin kabusa dönmemesi için ‘bakım’ uyarısında bulundu.

Aracın rutin bakımlarının yanı sıra 4 tekerlek balatasının kontrolü ve lastik değiştirdikten sonra rot balans ayarının yapılması gerektiğini söyleyen oto bakım ustası Hasan Balta, uzun yol için güvenli sürüşün önemine vurgu yaptı.

Araç bakımında neler yapılması gerektiğini de kaydeden Balta, “9 günlük bayram tatilinde uzun yola çıkacak olan vatandaşlar araç bakımlarını muhakkak yaptırmalıdır. Bunun yanında lastik havaları veya değişimini de ihmal etmemeleri gerek. Lastik değişimi yapıldığı takdirde de rot balans ayarlarını da ihmal etmemeleri lazım. Araç bakımı arasında; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifrizin kontrolü, 4 tekerleğin balatasını kontrol etmeleri gerek. Araçta yağ eksikse yolda kalınabilir. En önemlisi ise motor suyu. Motor suyu olmadığı takdirde araç hararet yapar. Hararet yapıldığı takdirde de motor arızalanır. Bu da yaklaşık 150 bin TL’lik ağır bir masraf ortaya çıkarır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı