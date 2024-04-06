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Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak

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Malatya'da Hacı Naciye Ateş Okulları Geleneksel Okçulukta il birincisi oldu. Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Okçuluk Kulübü öğrencileri, kent merkezinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında il birincisi oldu. Gençler-A kategorisinde Malatya 1’incisi olarak Türkiye Geneli Finallerine katılmaya hak kazandı.

Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak mask
Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
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Malatya'da Hacı Naciye Ateş Okulları Geleneksel Okçulukta il birincisi oldu. Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Okçuluk Kulübü öğrencileri, kent merkezinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında il birincisi oldu. Gençler-A kategorisinde Malatya 1’incisi olarak Türkiye Geneli Finallerine katılmaya hak kazandı.

Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak

Malatya Yeşilyurt Futbol Sahası'nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okullar Arası Gençler A-B, Yıldızlar ve Küçükler Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakaları, 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın da katıldığı etkinlikte, sporcular hünerlerini sergileyerek rakipleriyle mücadele etti. Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Okçuluk Kulübü öğrencileri, Gençler-A kategorisinde Malatya 1’incisi olarak Türkiye Geneli Finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Dr. Şaban Yılmaz, öğrencileri kutlayarak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
 
Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
 
 
Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
 
Malatya okçuluk birincisi okul Türkiye Şampiyonasına katılacak
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Nis 2024 - 11:24 Malatya- Spor

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