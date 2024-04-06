Niğdeliler dikkat! 7 Nisan 2024 Niğde elektrik kesinkisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi’ne, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Narköy Köyü bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü’ne,
Yarın 15.00 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü, İnönü Mevkii, Narköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.