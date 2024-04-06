Kayseri’nin Sarız Melikgazi Akkışla Bünyan Yeşilhisar Kocasinan Tomarza Develi ilçeleri etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Şen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Gergeme, Cumhuriyet, Doğanlar, Fatih mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı, Güzelöz mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 10.40 ila 14.40 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet, Kurtuluş mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 13.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 15.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik, Yediağaç mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.