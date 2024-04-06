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Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’te bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek! mask
Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!
Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’te bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş bölgelerine,

Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!

Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki bölgelerine,

Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tuzkuyusu bölgesine,

Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Güney, Seyrantepe(Merkez), Gürgöze, Sümer, Yeni, Cumhuriyet, Fırat, Kültür, Tekel, Beykent bölgelerine,

Dikkat! Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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06 Nis 2024 - 11:16 Siirt- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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