06 Nis 2024 - 11:13- Gündem G:

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek mask
Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek
Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Turnalı, Kilis bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu (Dere), Aşağıkıratlı, Okçular, Soylu (Yayalar), Orta (Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Navala, Beşevler, Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Tepecik (Merkez), Komando, Çaybaşı, Selahaddini Eyyübi, Bahçeli, Pınarbaşı, Sağlık, 75. Yıl, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı (Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Atbağı, Çığırlı, Dağyolu bölgelerine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe, Yediyol, Fatih, Gap, Pazaryeri, İrmi, Yeniköy, Ünlüce, Şeyhçoban, Yenişehir, Kuyubaşı, Yenimahalle, Seyrantepe, Karayün, Segirkan, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı, Gültepe, Belde, Pazaryeri, Bağlar, Selamet, Yeşilöz, Demirlipınar, Yüksektepe, Ballıtepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek
 
 

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06 Nis 2024 - 11:13 Batman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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