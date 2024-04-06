Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri Merkez etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Turnalı, Kilis bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu (Dere), Aşağıkıratlı, Okçular, Soylu (Yayalar), Orta (Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Navala, Beşevler, Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Tepecik (Merkez), Komando, Çaybaşı, Selahaddini Eyyübi, Bahçeli, Pınarbaşı, Sağlık, 75. Yıl, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı (Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Atbağı, Çığırlı, Dağyolu bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe, Yediyol, Fatih, Gap, Pazaryeri, İrmi, Yeniköy, Ünlüce, Şeyhçoban, Yenişehir, Kuyubaşı, Yenimahalle, Seyrantepe, Karayün, Segirkan, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı, Gültepe, Belde, Pazaryeri, Bağlar, Selamet, Yeşilöz, Demirlipınar, Yüksektepe, Ballıtepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.