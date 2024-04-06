Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Hazro Kayapınar Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Kıralan bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Seyrantepe, Altıok, Kurtuluş, Esentepe, Şentepe, Korukçu bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 15.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Altınakar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir bölgelerine
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar, Barış, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar, Talaytepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.