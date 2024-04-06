- Yaşam

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi malatya haber mask
Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi malatya haber
Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açıldı. Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi

Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kılıp dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.

Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi
 
Sakal-ı Şerif'e Malatya'dan yoğun ilgi
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sakal-ı Şerif, malatya Sakal-ı Şerif, son dakika Sakal-ı Şerif, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, kadir gecesi, Kernek Karagözlüler Camii, malatya haber, malatya merkez, Busabah gazetesi, Busabah malatya, malatya son dakika, malatya, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri

06 Nis 2024 - 11:01 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL