- Gündem

6 Nisan 2024 Malatya’da ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Doğu Anadolu Bölgesinde oruç hangi saatlerde açılacak? İşte Malatya’da ve Doğu Anadolu’daki şehirlerde bugünkü iftar saatleri:

6 Nisan 2024 Malatya’da ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri malatya haber mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Doğu Anadolu Bölgesinde oruç hangi saatlerde açılacak? İşte Malatya’da ve Doğu Anadolu’daki şehirlerde bugünkü iftar saatleri:

6 Nisan 2024 Malatya’da ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre bölgede, 6 Nisan 2024 tarihinde oruçlar şu saatte açılacak:

“Malatya 19.01,

Elazığ 18.58,

Erzincan 18.58,

Erzurum 18.51,

Tunceli 18.57,

Kars 18.44,

Iğdır 18.40,

Ardahan 18.46,

Van 18.41,

Bingöl 18.53,

Hakkâri 18.39,

Bitlis 18.46,

Ağrı 18.44,

Muş 18.49”

 
# son dakika malatya haberleri, malatya son dakika, Ramazan ayı, malatya iftar saatleri, iftar saatleri, doğu anadolu iftar saatleri, malatya haber, malatya, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, Busabah malatya, malatya iftar saati, malatya merkez

06 Nis 2024 - 10:59 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL