- Sağlık

6 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 6 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 6 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Bilim Eczanesi

Fırat Mahallesi, İndere Caddesi, No:40 (Aile Sağlığı Merkezi karşısı)

24 saat açık

Dönmez Eczanesi

Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No:83/B Eski Verem Savaş karşısı

24 saat açık

Paşahan Eczanesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camii altı, Geçici Ticaret Alanı No.E 1-1

24 saat açık

Çınar Eczanesi

İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt Tecde yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı No:200, Yeşilyurt

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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06 Nis 2024 - 10:57 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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