- Gündem

Meteoroloji duyurdu! Malatyalılar öğleden sonra dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında batı yönlerden kuvvetli olarak eseceği bildirildi.

 Meteoroloji duyurdu! Malatyalılar öğleden sonra dikkat malatya haber  mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Kale: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece”

 

# meteoroloji, malatya Meteoroloji, malatya son dakika Meteoroloji, hava durumu, malatya hava durumu, Son dakika hava durumu, malatya, malatya busabah gazetesi, malatya merkez, Busabah malatya, son dakika malatya haberleri, malatya son dakika, malatya haber, Busabah gazetesi, son dakika malatya

06 Nis 2024 - 10:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL