Meteoroloji duyurdu! Malatyalılar öğleden sonra dikkat

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Doğanyol: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Kale: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Pütürge: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.