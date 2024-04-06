06 Nis 2024 - 10:54 - Gündem

Meteoroloji duyurdu! Malatyalılar öğleden sonra dikkat

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında batı yönlerden kuvvetli olarak eseceği bildirildi.