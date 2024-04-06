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Malatya bugün ve yarın dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatya bugün ve yarın dikkat

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy,  Pazarcık mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Çatalbahçe, Ağılbaşı mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Kolköy, Mollauşağı mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı, Doğu, Doğanlar, Kültür mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca, Aşağıselimli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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06 Nis 2024 - 10:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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