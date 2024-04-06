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Malatya’yı üzen haber: Cümbüş Sanatçısı Fikret Gül hayatını kaybetti

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Malatya’yı üzen haber… Malatyalı Cümbüş Sanatçısı “Cümbüşçü Fiko” olarak tanınan Fikret Gül hayatını kaybetti.

Malatya’yı üzen haber Cümbüş Sanatçısı Fikret Gül hayatını kaybetti malatya haber mask
Malatya’yı üzen haber Cümbüş Sanatçısı Fikret Gül hayatını kaybetti malatya haber
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Malatya’yı üzen haber… Malatyalı Cümbüş Sanatçısı “Cümbüşçü Fiko” olarak tanınan Fikret Gül hayatını kaybetti.

Malatya’yı üzen haber: Cümbüş Sanatçısı Fikret Gül hayatını kaybetti

Malatyalı Cümbüş Sanatçısı “Cümbüşçü Fiko” olarak tanınan Fikret Gül hayatını kaybetti.

Malatya’yı üzen haber: Cümbüş Sanatçısı Fikret Gül hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara’daki bir hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Fikret Gül’ün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fikret Gül’ün yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. 
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06 Nis 2024 - 01:30 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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