Malatya’da art arda patlama sesleri

Malatya’da art arda gelen patlama sesleri korkuttu. Bir sokakta iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu çevrede bulunan ev ve arabaların camları dahi patladı. Detaylar haberimizde…
Malatya’da gece saatlerinde şehrin bazı noktalarından da duyulan patlama sesi korkuttu. Edinilen bilgilere göre, olay Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde tüplerden biri açık kaldı. Konteynerde çok sayıda tüp vardı ve biri patlayınca alevler diğer tüplere de sirayet etti. Konteynerde birkaç tüpün patladığı ifade ediliyor.
Yaşanan patlama çevrede korkuya neden olurken sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı ancak vatandaşlar bu konteynerlerin buradan kaldırılmasını istedi. Çevre sakinlerinin daha önce de bu talepte bulunduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.