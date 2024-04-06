06 Nis 2024 - 00:17- Asayiş G:

Malatya’da art arda patlama sesleri

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Malatya’da art arda gelen patlama sesleri korkuttu. Bir sokakta iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu çevrede bulunan ev ve arabaların camları dahi patladı. Detaylar haberimizde…

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Malatya’da art arda patlama sesleri malatya haber
Malatya’da art arda patlama sesleri malatya haber
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Malatya’da art arda gelen patlama sesleri korkuttu. Bir sokakta iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan çok sayıda tüpün patlaması sonucu çevrede bulunan ev ve arabaların camları dahi patladı. Detaylar haberimizde…

Malatya’da art arda patlama sesleri

Malatya’da gece saatlerinde şehrin bazı noktalarından da duyulan patlama sesi korkuttu. Edinilen bilgilere göre, olay Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde tüplerden biri açık kaldı. Konteynerde çok sayıda tüp vardı ve biri patlayınca alevler diğer tüplere de sirayet etti. Konteynerde birkaç tüpün patladığı ifade ediliyor.

Malatya’da art arda patlama sesleri

Yaşanan patlama çevrede korkuya neden olurken sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi.
Malatya’da art arda patlama sesleri

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı ancak vatandaşlar bu konteynerlerin buradan kaldırılmasını istedi. Çevre sakinlerinin daha önce de bu talepte bulunduğu öğrenildi.

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06 Nis 2024 - 00:17 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

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