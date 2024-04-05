Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Bahsi geçen istikamette yaya M.S., bu güzergahta ilerleyen Y.P. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Maddi hasarın da oluştuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.