05 Nis 2024 - 23:50- Asayiş G:

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Malatya'da Hanımın Çiftliği mevkiinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı 1 yaralı malatya haber mask
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Edinilen bilgiye göre, olay Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Bahsi geçen istikamette yaya M.S., bu güzergahta ilerleyen Y.P. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Maddi hasarın da oluştuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
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05 Nis 2024 - 23:50 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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