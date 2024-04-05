Silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir genç hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kartepe (22) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabanca ile vurulan genç ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.