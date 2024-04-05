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Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti: Kadınlar ve çocuklar tedirgin

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Malatya’da MOTAŞ’a ait otobüslerin sefer yaptığı 2E güzergahına ilişkin talepleri olan vatandaşlar, Belediyeye seslendi. 2E’nin merkez güzergahını kullanmasını isteyen vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde Çevreyolu’na inmenin kadınlar için tehlikeli bir hal alabildiğini ifade etti.

Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti Kadınlar ve çocuklar tedirgin malatya haber mask
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Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti Kadınlar ve çocuklar tedirgin malatya haber
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Malatya’da MOTAŞ’a ait otobüslerin sefer yaptığı 2E güzergahına ilişkin talepleri olan vatandaşlar, Belediyeye seslendi. 2E’nin merkez güzergahını kullanmasını isteyen vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde Çevreyolu’na inmenin kadınlar için tehlikeli bir hal alabildiğini ifade etti.

Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti: Kadınlar ve çocuklar tedirgin

Malatya’da MOTAŞ’a ait otobüslerin sefer yaptığı 2E güzergahına ilişkin talepleri olan vatandaşlar, otobüslerin merkez istikametini kullanmasını istediler.

Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti: Kadınlar ve çocuklar tedirgin

Malatya’da depremlerin ardından otobüs seferlerinde bazı aksamalar yaşandı. Son zamanlarda bu sıkıntılar yavaş yavaş çözülse de problemler yaşanmaya devam ediyor.

Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti: Kadınlar ve çocuklar tedirgin

Bu bağlamda Bostanbaşı istikametine hizmet veren 2E otobüs seferlerinin merkez güzergahını kullanmasını isteyen vatandaşlar, yetkililere seslendi. Vatandaşlar,

“2E merkez güzergahını izlese çok iyi olur. Çevreyolu’na inilen aralar ıssız ve tehlikeli. Özellikle akşam saatlerinde sıkıntı olabiliyor. Kadınlar ve çocuklar tedirgin. 2D de bu güzergahtaydı, onu merkez istikametine altılar. 2E için de aynısını yapmasını arzu ediyoruz”

sözlerine yer verdiler.

Bostanbaşı’nda 2E mağduriyeti: Kadınlar ve çocuklar tedirgin

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05 Nis 2024 - 23:48 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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