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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 5 Nisan 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

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Bugün Malatya’da neler oldu malatya haber
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Aydın: Malatya’ya bir bakanlık verilmesi lazım

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. AK Partili yöneticilerin Malatya’ya bir bakan kazandırması gerektiğine dikkat çeken MGTC Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Malatya’nın bunu hak ettiğini kaydetti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19807555/aydin-malatyaya-bir-bakanlik-verilmesi-lazim

Bugün Malatya’da neler oldu?


İşte Malatya’daki belediye başkanlarının asıl meslekleri

Malatya’da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 7, CHP 5, MHP 1 ilçede belediye başkanlığını kazandı. Büyükşehir Belediyesinde ise AK Parti’nin adayı en çok oy alan isim oldu. Peki, Malatya’nın belediye başkanlarının asıl meslekleri ne? Seçimde kazanan bu isimler belediye başkanlığı görevlerinden önce hangi alanlarda faaliyet gösterdiler?
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19802074/iste-malatyadaki-belediye-baskanlarinin-asil-meslekleri

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’ya Malatyalı diplomat ataması! Ramazan Dolu kimdir? Malatya Müftülüğüne kim atandı

5 Nisan 2024 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan atama kararına göre Malatya İl Müftülüğüne Ramazan Dolu atandı. Ramazan Dolu kimdir? Detaylar haberimizde…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19805107/malatyaya-malatyali-diplomat-atamasi-ramazan-dolu-kimdir-malatya-muftulugune-kim-atandi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılar yeni başkandan ne bekliyor?

Yeni belediye başkanından beklentilerini sıralayan Malatyalı vatandaşlar genel olarak şehrin bir an önce ayağa kalkmasını istiyorlar. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanından beklentilerinin çok olduğunu ifade eden Mehmet Yağcı isimli vatandaş “Çok şey bekliyoruz. Metro bekliyoruz. Birçok yapılacak şey var. Şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı. Malatya cıvıl cıvılken şimdi çevremizde insan bulamıyoruz” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19806007/malatyalilar-yeni-baskandan-ne-bekliyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

Son zamanlarda güzergahı değişen otobüslerden biri de 4H otobüsü oldu. Memur Sen ve Yeşiltepe arasında sefer yapan 4H otobüsünün güzergahında değişiklikler yapıldı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19806287/vatandaslardan-guzergah-tepkisi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya Valiliği Bayram Tatili için teyakkuzda! İşte alınan o önlemler

Malatya Valiliği Ramazan Bayramı dolayısıyla alınacak önlemleri bildirdi. Valilik Ramazan Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilmesi için güvenlik görevlilerine önemli görevlerin düştüğünü, İl genelindeki emniyet mensuplarının gerekli tedbirleri alacaklarını ve sahada sağlık ekiplerinin bulundurulacağını belirtti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19806576/malatya-valiligi-bayram-tatili-icin-teyakkuzda-iste-alinan-o-onlemler

Bugün Malatya’da neler oldu?


Toplu taşıma o illerde bayramda ücretsiz olacak! Peki Malatya'da? Bayramda Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağının müjdesi verildi. Peki bayram tatilinde Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gözler şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesinden gelecek olan haberde…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19809017/toplu-tasima-o-illerde-bayramda-ucretsiz-olacak-peki-malatyada-bayramda-malatyada-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-mi

Bugün Malatya’da neler oldu?

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05 Nis 2024 - 23:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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