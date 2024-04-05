Çocuk cesedi zannedip gömmüşler Depremden 14 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken, can yakan detaylar ise yaşanmaya devam ediyor. Depremlerde enkaz altında kalan ve 14 aydır bulunamayan Polis Memuru Mustafa İlhan’ın acı hikayesi de onlardan biri. İlhan'ı arayan acılı ailesinden alınan DNA örneği ile karşılaştırma yapıldı. DNA testinin ardından Kayseri'ye defnedilen 14-15 yaşlarındaki bir çocuk cesedinin kayıp olan Polis Memuru Mustafa İlhan'a ait olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Ebrar Sitesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ve cesedinin çocuk sanılarak başka bir aileye verilip Kayseri'ye defnedilen Polis Memuru Mustafa İlhan'ın cenazesi 14 ay sonra DNA ile tespit edilerek memleketi Adıyaman'a götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlere Polis Memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber Ebrar Sitesi Z Blok 4'üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 14 aydır haber alınamıyordu.

Aylardır Polis Memuru Mustafa İlhan'ı arayan acılı ailesinden alınan DNA örneği ile yapılan karşılaştırma neticesinde bir eşleşme tespit edildi. DNA testinin ardından Kayseri'ye defnedilen 14-15 yaşlarındaki bir çocuk cesedinin kayıp olan Mustafa İlhan'a ait olduğu belirlendi.

14 ay boyunca bulunamayan polis memuru Mustafa İlhan'ın cenazesi mezarlıktan çıkarılarak memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine götürüldü. Burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa İlhan'ın cenazesi Kurugeçit Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, emniyet mensupları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.