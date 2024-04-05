05 Nis 2024 - 22:40- Asayiş G:

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

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Malatya’da, babasıyla tartışan ve kavga eden bir genç evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Hırsını alamayan genç, babasını defalarca kez bıçakladı. Feci olayda baba hayatını kaybederken, geriye tüyleri diken diken eden detaylar kaldı.

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet malatya haber mask
21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet malatya haber
21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet malatya haber
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Malatya’da, babasıyla tartışan ve kavga eden bir genç evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Hırsını alamayan genç, babasını defalarca kez bıçakladı. Feci olayda baba hayatını kaybederken, geriye tüyleri diken diken eden detaylar kaldı.

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

Olay, saat 20.40 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahran Sokak'ta bulunan bir apartmanda babası ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.M. (21) ailevi bir konudan dolayı babası Mahmut Nedim M. (55) ile tartıştı.

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başlayan M.M. daha sonra ise babasını karın bölgesinde defalarca bıçakladı. Mahmut Nedim M., aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.
21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

SUÇ ALETİ KARNINDA KALMIŞTI

İkamette detay inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, suç aleti ise maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu.

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Nis 2024 - 22:40 Malatya- Asayiş

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