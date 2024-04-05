21 yaşındaki genç, babasını öldürdü Malatya’da tüyleri diken diken eden cinayet

Malatya’da, babasıyla tartışan ve kavga eden bir genç evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başladı. Hırsını alamayan genç, babasını defalarca kez bıçakladı. Feci olayda baba hayatını kaybederken, geriye tüyleri diken diken eden detaylar kaldı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahran Sokak'ta bulunan bir apartmanda babası ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.M. (21) ailevi bir konudan dolayı babası Mahmut Nedim M. (55) ile tartıştı.

BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başlayan M.M. daha sonra ise babasını karın bölgesinde defalarca bıçakladı. Mahmut Nedim M., aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

SUÇ ALETİ KARNINDA KALMIŞTI

İkamette detay inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, suç aleti ise maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı