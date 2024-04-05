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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor mask
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde futbolcular kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışmaları yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ise sahada ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda çift kale maçla noktaladılar.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Ancak, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolculardan Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan ile Mert Günok, Rams Başakşehir maçında aldıkları darbelerin ardından tedavi sürecinde bulunuyorlar. Ayrıca, izinli olan Omar Colley ve Al Musrati, bugünkü idmana katılmadılar.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu maç, takımın lig maçlarındaki performansını değerlendirmek ve takım uyumunu artırmak için önemli bir fırsat olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Nis 2024 - 22:23 - Spor

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