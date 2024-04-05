13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da, 13 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.
Yapılan çalışma sonucunda, "Kasten Öldürme" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs tespit edildi ve gözaltına alındı. Şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Adliye sürecinin ardından M.M.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla bir suçlunun adalet önüne çıkarılması, toplumda güven ve adalet duygusunun pekiştirilmesine katkı sağladı. Olayla ilgili olarak adli soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.