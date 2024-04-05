Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan Afganistan uyruklu Aqa H.H. ile Mücahit H.'nın yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen 2 ayrı davada, Aqa H.H. ile Mücahit H. mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve ayrıca 16 bin 660'ar lira da adli para cezasına çarptırıldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.