Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

En çok okunan romanlar listesi zaman ve bölgelere göre değişebiliyor ancak genel olarak dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar bulunuyor.

İşte dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar:

"Don Kişot" - Miguel de Cervantes

"Sefiller" - Victor Hugo

"Gönül İşleri" - Jane Austen

"1984" - George Orwell

"Bülbülü Öldürmek" - Harper Lee

"Kürk Mantolu Madonna" - Sabahattin Ali

"Harry Potter Serisi" - J.K. Rowling

"Uğultulu Tepeler" - Emily Brontë

"Yüzüklerin Efendisi" - J.R.R. Tolkien

"Anna Karenina" - Lev Tolstoy

En çok okunan romanlar listesi kişisel tercihlere, kültürel etkilere ve zamanın ruhuna bağlı olarak değişebiliyor. Herkesin en sevdiği veya en çok okunan romanlar listesi farklı olabiliyor.