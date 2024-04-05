Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

En çok okunan romanlar listesi zaman ve bölgelere göre değişebiliyor ancak genel olarak dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar bulunuyor.
İşte dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar:
"Don Kişot" - Miguel de Cervantes
"Sefiller" - Victor Hugo
"Gönül İşleri" - Jane Austen
"1984" - George Orwell
"Bülbülü Öldürmek" - Harper Lee
"Kürk Mantolu Madonna" - Sabahattin Ali
"Harry Potter Serisi" - J.K. Rowling
"Uğultulu Tepeler" - Emily Brontë
"Yüzüklerin Efendisi" - J.R.R. Tolkien
"Anna Karenina" - Lev Tolstoy
En çok okunan romanlar listesi kişisel tercihlere, kültürel etkilere ve zamanın ruhuna bağlı olarak değişebiliyor. Herkesin en sevdiği veya en çok okunan romanlar listesi farklı olabiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.