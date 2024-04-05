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Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

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En çok okunan romanlar listesi zaman ve bölgelere göre değişebiliyor ancak genel olarak dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar bulunuyor.

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri malatya haber mask
Dünyada en çok okunan romanlar hangileri malatya haber
Dünyada en çok okunan romanlar hangileri malatya haber
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En çok okunan romanlar listesi zaman ve bölgelere göre değişebiliyor ancak genel olarak dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar bulunuyor.

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

İşte dünya çapında popüler olan bazı klasik ve çağdaş romanlar:
"Don Kişot" - Miguel de Cervantes

"Sefiller" - Victor Hugo

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

"Gönül İşleri" - Jane Austen

"1984" - George Orwell

"Bülbülü Öldürmek" - Harper Lee

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

"Kürk Mantolu Madonna" - Sabahattin Ali

"Harry Potter Serisi" - J.K. Rowling

"Uğultulu Tepeler" - Emily Brontë

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

"Yüzüklerin Efendisi" - J.R.R. Tolkien

"Anna Karenina" - Lev Tolstoy

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?

En çok okunan romanlar listesi kişisel tercihlere, kültürel etkilere ve zamanın ruhuna bağlı olarak değişebiliyor. Herkesin en sevdiği veya en çok okunan romanlar listesi farklı olabiliyor. 

Dünyada en çok okunan romanlar hangileri?
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05 Nis 2024 - 22:05 - Kültür Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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