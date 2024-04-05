Mangal keyfi facia ile sonuçlandı: 2 kişi yanarak yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen olayda, mangal yakmak isteyen Serkan D. (29) ve Fatih M. adlı iki kişi, yakılan mangala dökülen benzinin aniden alev alması sonucu alevler içinde kaldı.

Bu olayın ardından her iki kişi de ciddi yanıklarla hastanelik oldu.

Olayın detaylarına göre, Serkan D. ve Fatih M. tarafından yakılmak istenen mangala dökülen benzin aniden alev alarak patladı, bu da onları alevlerin içinde bıraktı. Yanık yaralılar hemen ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralarının ciddiyeti göz önüne alındığında, her iki yaralının da daha kapsamlı bir tedaviye ihtiyacı olduğu belirlendi.

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığına bağlı bir ambulans helikopter Havza ilçesine yönlendirildi ve Serkan D.'yi alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Diğer yaralı olan Fatih M. ise kara ambulansıyla aynı hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış olup, yetkililer tarafından olayın seyrini ve nedenlerini aydınlatmak için çalışmalar devam etmektedir. Bu tür trajik kazaların önlenmesi ve benzeri durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı