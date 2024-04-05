O ilçede mahalli idareler seçimleri iptal edildi: Yeniden oylama kararı alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) itirazı üzerine iptal edildi.

İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karara göre, Ürgüp ilçesindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri tekrarlanacak.

İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis seçimlerinin oy birliğiyle iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda, sandık başkanı ve sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürlerinin kırılarak açıldığına dair USB bellekteki video görüntülerinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu torbaların bekletildiği, seçim kurulu odasının kapısının kilitsiz bir şekilde açık bırakıldığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığına dair video görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Karar metninde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95. maddesine aykırılık tespit edilmesi ve oy farkının az olması nedeniyle seçim sonuçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla itirazın kabul edildiği vurgulandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Ürgüp ilçesinde CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 ve AK Parti adayı Fahri Yıldız ise 3 bin 599 oy almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı