Çarşıdaki İş Bankası şubesi yıkılıyor mu?

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve “yıkılacak”, “yıkılmayacak” bilinmezliği ile sürekli dile getirilen, çarşının görsel sembollerinden biri olan Merkez İş Bankası şubesinin boşaltıldığı ve yüksek ihtimalle yakın zamanda yıkılacağı iddia ediliyor.

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken kentte bazı noktalarda ağır hasarlı yapıların yıkımı ise devam ediyor. Bazı binaların akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.

BİNA BOŞALTILIYOR

Bu kapsamda Malatya çarşısının görsel sembollerinden biri olan Merkez İş Bankası şubesinin boşaltıldığı görüldü. Yaklaşık 3 gündür devam eden boşaltma çalışmaları bugün de sürdü. Şubenin bazı araç gereçlerinin Dörtyol şubesine götürüldüğü de ifade edildi.

BİNA YIKILACAK MI?

Depremlerden sonra bu binanın yıkılacağına dair bazı söylemler ortaya çıkmıştı. Ancak bu karardan vazgeçildiği, bazı sorunlar oluştuğu gibi ifadeler de dile getiriliyordu. Bu bağlamda son günlerde binanın boşaltılması, buranın yıkılacağına dair ihtimalleri yükseltti.

Binanın yıkılıp yıkılmayacağına yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlığın bizzat yaptığı çarşıda, inşa çalışmalarının hemen yanı başında bulunan bu binanın durumuna ilişkin detaylar merak edilmeye devam ediyor.