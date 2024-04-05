Çarşıdaki İş Bankası şubesi yıkılıyor mu?

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve “yıkılacak”, “yıkılmayacak” bilinmezliği ile sürekli dile getirilen, çarşının görsel sembollerinden biri olan Merkez İş Bankası şubesinin boşaltıldığı ve yüksek ihtimalle yakın zamanda yıkılacağı iddia ediliyor.
Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken kentte bazı noktalarda ağır hasarlı yapıların yıkımı ise devam ediyor. Bazı binaların akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.
BİNA BOŞALTILIYOR
Bu kapsamda Malatya çarşısının görsel sembollerinden biri olan Merkez İş Bankası şubesinin boşaltıldığı görüldü. Yaklaşık 3 gündür devam eden boşaltma çalışmaları bugün de sürdü. Şubenin bazı araç gereçlerinin Dörtyol şubesine götürüldüğü de ifade edildi.
BİNA YIKILACAK MI?
Depremlerden sonra bu binanın yıkılacağına dair bazı söylemler ortaya çıkmıştı. Ancak bu karardan vazgeçildiği, bazı sorunlar oluştuğu gibi ifadeler de dile getiriliyordu. Bu bağlamda son günlerde binanın boşaltılması, buranın yıkılacağına dair ihtimalleri yükseltti.
Binanın yıkılıp yıkılmayacağına yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlığın bizzat yaptığı çarşıda, inşa çalışmalarının hemen yanı başında bulunan bu binanın durumuna ilişkin detaylar merak edilmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.