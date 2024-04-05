Otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen silahlı kavga büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Olayda bir kişi hayatını kaybederken, aralarında bir polisin de bulunduğu on kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde yaşanan olayın sebebi, iddiaya göre otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında çıkan alacak verecek meselesi oldu. Tartışmanın hızla büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar da devreye girdi. Ne yazık ki, kavga sırasında Halil Deveci (43) hayatını kaybetti, ve 10 kişi yaralandı. Bu yaralılar arasında polis de vardı, çünkü müdahale etmeye çalışırken yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, korkunç olayın nasıl geliştiğini gözler önüne serdi. Şahısların birbirlerine ateş açtığı ve saldırdığı bu görüntüler, olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumları hakkında bilgi verilmedi.

Polis ekipleri de hızla olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyorlar ve olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyorlar. Bu tür şiddet olaylarının son bulması ve toplumsal huzurun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı