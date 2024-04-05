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Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

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Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Hukukun üstünlüğüne ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan avukatlara saygı adına kutlanan bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor.

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Avukatlar Günü nedir Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı malatya haber
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Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Hukukun üstünlüğüne ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan avukatlara saygı adına kutlanan bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor.

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Avukatlar, insanların haklarını yargı önünde savunan ve hukuk alanında yol gösterici bir niteliğe sahip olan kişiler olarak önemli bir mesleği icra ediyor. Çok kutsal bir meslek olan avukatlık yalnızca hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yapabildiği bir alanı temsil ediyor. Peki, geçmişten günümüze süre gelen Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Adalet sisteminin en temel öğelerinden biri olan avukatlar, her türlü hukuki meseleyi adalet önünde çözüme kavuşturuyor. Bu kutsal meslek, her yıl 5 Nisan’da kutlanıyor.

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyet’in ilanından sonra, 3 Ocak 1934’de İzmir’de Türkiye Avukatlar Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan baro başkanları Türkiye barolarının aynı çatı altında toplanması gerektiğini belirtti. 5 Nisan’ın Avukatlar Günü olarak kutlanması ise bu toplanma sonunda kararlaştırıldı.

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bu önemli toplantıdan sonra, özellikle belirlenen 5 Nisan tarihinin özel bir anlamının olmadığı vurgulandı. Sonraki yıllarda ise 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra ortak bir kararla kutlanan bu özel gün, günümüzde de kutlamaya devam ediyor.

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

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05 Nis 2024 - 21:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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