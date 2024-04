Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Hukukun üstünlüğüne ve adil bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunan avukatlara saygı adına kutlanan bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor.

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyet’in ilanından sonra, 3 Ocak 1934’de İzmir’de Türkiye Avukatlar Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan baro başkanları Türkiye barolarının aynı çatı altında toplanması gerektiğini belirtti. 5 Nisan’ın Avukatlar Günü olarak kutlanması ise bu toplanma sonunda kararlaştırıldı.

Bu önemli toplantıdan sonra, özellikle belirlenen 5 Nisan tarihinin özel bir anlamının olmadığı vurgulandı. Sonraki yıllarda ise 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra ortak bir kararla kutlanan bu özel gün, günümüzde de kutlamaya devam ediyor.