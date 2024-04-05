Ağbaba: Şehrin aleyhine olan ne varsa direneceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeşilyurt ve Battalgazi belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldılar. İL Başkanlığında gerçekleştirilen mazbata takdim törenine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve il örgütü katıldı.
“UZMANLARLA BERABER BİR İMAR KOMİSYONUMUZ OLACAK”
Programın açılış konuşmasını yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız,
“Battalgazi Belediye meclisinde, geçen dönem üyemiz yoktu. 2014’te bir üyeyle temsil ediliyorduk. Bu dönem 5 üyemiz Battalgazi’de Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil edecek. Yeşilyurt'ta daha önce 6 olan belediye meclis üyesi sayımız bu dönem 12 olarak devam edecek. Orada grup kurabileceğiz. 12 arkadaşımız içerisinde yine Günnur Tabel ve Hurşit Kuşçu aynı zamanda Büyükşehir meclisinde bizi temsil edecekler. Tabii burada Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sayımız da arttı. Bizler il örgütü olarak bu 5 yıl boyunca kendi belediye başkanlarımızı nasıl takip ediyorsak, diğer belediye başkanlarını da bugüne kadar verdikleri sözü tutup tutmadığına dair kontrol etmeye, muhalefet etmeye devam edeceğiz. Tabii daha güçlü bir muhalefet adına hem büyükşehirde, hem Yeşilyurt'ta hem Battalgazi’de, belediye meclisinde kurulan komisyonların aynısını büyükşehir başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi komisyonlarının aynısını il örgütümüz tarafından da oluşturacağız. Örneğin büyükşehirdeki imar komisyonu takip etmesi için imar komisyonunda olan belediye meclis üyelerimizle beraber yine imar alanında uzmanlarla beraber bir imar komisyonumuz olacak”
şeklinde konuştu.
“DAHA ÇOK KATKI VERECEĞİZ”
Malatya'nın hayrına olacak her işte belediye başkanlarının yanında olacaklarını belirten Yıldız,
“Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, olmadığımız muhalefette olduğumuz belediyelerde uzlaşmacı bir tavır sergileyeceğimizi Malatya'nın hayrına olacak her işte belediye başkanlarının yanında olacağımızı şimdiden belirtelim. Ama Malatya'nın zararına olacak, Malatya'nın çıkarlarının dışında olacak her şeyinde bilmelerini isteriz ki karşısında olacağız. Yol gösterici olacağız. Sadece muhalefet eden değil proje sunan, yapılması gerekenleri de sunan bir yöntem izleyeceğiz. Büyükşehre ve merkez iki ilçeye daha çok katkı vereceğiz. Hem yapacağımız muhalefet hem yapacağımız diğer destekle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de yerel yönetimlerde birinci olan partimizin Türkiye çapındaki başarılı belediyecilik örneklerinin buraya taşınması konusunda da Malatya'nın tüm belediyelerine en az kendi belediyelerimize yardımcı olmak kadar onlara da yardımcı olmaya, yardımcı olmaya her zaman hazır olacağız. Yeter ki deprem sonrasında Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıralım. Malatya hepimizin. Malatya'da hep beraber yaşıyoruz. Biz belediye meclis üyelerimizle beraber hem örgütlerimizle beraber Malatya'yı ayağa kaldırmak için mecliste milletvekilimizle Malatya'ya katılmak için amasız ve fakatsız üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız”
ifadelerine yer verdi.
“TÜM MALATYA'YA DOKUNACAKLAR”
İl başkanının ardından söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, meclis üyelerine başarılar dileyerek,
“Partimiz hem Yeşilyurt'ta hem Battalgazi’de grup kuracak sayıya ulaştı. Büyükşehirde de grup kurmanın çok üzerinde bir sayıyla temsil edilecek. Arkadaşlarımıza öncelikle başarılar diliyorum hem büyükşehirde hem de muhalefet olduğumuz ilçelerde halkın bize vermiş olduğu görevi layığıyla başarıyla yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki yapıcı bir muhalefet yapacağız. Malatya'nın hayrına, Malatya'nın iyiliğine ne varsa destekleyeceğiz ancak Malatya'nın hayrına olmayan, Malatya'nın çıkarına uymayan her şeye de karşı çıkacağımızı kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. Malatya'yı kucaklayan bir meclis tablomuz var. Az, çok ama Malatya'nın her bölgesinden oy alan bir siyasi partiyiz artık. Dolayısıyla belediye meclis üyelerimizde bu sorumlulukla hareket edecek, tüm Malatya'ya dokunacaklar. Az oy aldığımız ya da çok oy aldığımız tüm Malatya'yı kısa süre içerisinde gezecekler. Muhtarlarla, STK'larla ilişkiler kuracaklar. Örgütümüzle zaten ilişkilerini kuracaklar. Ama bir Malatya'da tüm kesimlere ulaşabilen tek siyasi parti olarak da bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, daha çok çalışacağız, daha fazla çalışacağız”
söyleminde bulundu.
“MUHALEFETİN MUTLAKA GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ”
Şehrin lehine olan her şeye evet diyeceklerini kaydeden Ağbaba,
“Belediye meclisleri önemli. Ben 1994’te siyasete belediye meclis üyesi olarak başlamış bir siyasetçiyim. Ne kadar önemli olduğunu ne kadar etkili olduğunu hem kendimden hem de o dönemki yapmış olduğumuz çalışmalardan biliyorum. Dediğim gibi şehrin lehine olan her şeye evet diyeceğiz. Şehrin, Malatyalının, fakirin fukaranın lehine olan ne varsa evet diyeceğiz. Aleyhine olan ne varsa da direneceğiz. Hem şehirleşme, kentleşme anlamında hem diğer belediye yönetimini de takip edeceğimizi söylemek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde arkadaşlarımız Yeşilyurt Belediyesi'nde, belediye meclisinde çalıştılar. İttifaktan dolayı Battalgazi’de, diğer arkadaşlarımız vardı ama bu sürece hep beraber götürdük. Bundan sonra Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri deprem yaşamış, yerle bir olmuş bir şehir. Bizim seçimde vaat ettiklerimizi söyleyeceğiz. Ayrıca kazanan arkadaşımızdan vaatlerini takip edeceğiz. Ne söz verilmiş takip edeceğiz. Aynı şekilde Yeşilyurt ve Battalgazi için de geçerli. Ne söz verilmiş? Ne yapılmış? Bunların da takibini yapacağız. Tabii ki tüm Malatya'da olduğu gibi. İktidar olduğumuz yerlerde de muhalefetin mutlaka görüşünü alacağız. Mutlaka onların da görüşlerini dikkate alacağımızı ifade etmek istiyorum. Kısaca hem büyükşehir hem diğer ilçelerde belediye başkanlarının vaatlerini ciddiyetle takip edeceğiz. Kamuoyu oluşturacağız, çok çalışacağız. Ayak basmadığımız yer kalmayacak. Tekrar söylediğim gibi bu seçimde herkesin partisi olduk. Burada herkesin emeği var. Malatya bu seçimle beraber aslında çok önemli ön yargıları tuzla buz etti, yıktı geçirdi. Bu Malatya'nın hayrı olan bir şey”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.