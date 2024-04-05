05 Nis 2024 - 17:40 - Siyaset

Ağbaba: Şehrin aleyhine olan ne varsa direneceğiz

Belediye meclisinin önemine dikkat çeken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şehrin lehine olan her şeye evet diyeceklerini ifade etti. Ağbaba, “Şehrin, Malatyalının, fakirin fukaranın lehine olan ne varsa evet diyeceğiz. Aleyhine olan ne varsa da direneceğiz. Hem şehirleşme, kentleşme anlamında hem diğer belediye yönetimini de takip edeceğimizi söylemek istiyoruz” dedi.