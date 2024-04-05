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MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

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Malatya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ise ek seferler koydu. En fazla seferin ise İstanbul’a gerçekleştirildiği belirtildi.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu haber malatya mask
MAŞTİ’de bayram yoğunluğu haber malatya
MAŞTİ’de bayram yoğunluğu haber malatya
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Malatya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ise ek seferler koydu. En fazla seferin ise İstanbul’a gerçekleştirildiği belirtildi.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

Malatya’da, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüslerle memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk firma yetkililerinin yüzünü güldürürken, en fazla seferin İstanbul’a gerçekleştirildiği belirtildi.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

Kaynak: ihlas haber ajansı
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05 Nis 2024 - 17:29 Malatya- Gündem

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