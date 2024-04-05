05 Nis 2024 - 17:29 - Gündem

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu

Malatya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ise ek seferler koydu. En fazla seferin ise İstanbul’a gerçekleştirildiği belirtildi.