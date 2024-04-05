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Malatya’da bin 14 hap ele geçirildi

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Battalgazi ilçesinde uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi.

Malatya’da bin 14 hap ele geçirildi mask
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Battalgazi ilçesinde uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi.

Malatya’da bin 14 hap ele geçirildi

Battalgazi ilçesinde uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Nis 2024 - 17:38 Malatya- Asayiş

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