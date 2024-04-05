05 Nis 2024 - 17:38 - Asayiş

Malatya’da bin 14 hap ele geçirildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Battalgazi ilçesinde uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi.