- Asayiş

Malatya’da cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Zanlı yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Malatya’da cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Zanlı yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Malatya’da cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı düzenlenen jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# FETÖ firarisi, malatya FETÖ firarisi, malatya tutuklama, son dakika malatya tutuklama, malatya haber, malatya son dakika, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, son dakika malatya, malatya, Busabah gazetesi, malatya merkez, Busabah malatya

05 Nis 2024 - 17:37 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL