Malatya’da cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Zanlı yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı düzenlenen jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.