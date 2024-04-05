05 Nis 2024 - 17:37 - Asayiş

Malatya’da cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Malatya’da, ’FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Zanlı yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.