Akçadağ’da Hasan Ulutaş görevi devraldı

AK Parti'den Akçadağ Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Ulutaş Akçadağ Belediyesinde düzenlenen devir- teslim töreniyle Akçadağ belediye başkanlık görevini vekâleten Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’tan devraldı. Devir teslim törenine AK Parti İlçe Başkanı Kenan Tugal, MHP ilçe Başkanı Kenan güde ve İlçe teşkilatları İle birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“KAYBEDECEK BİR DAKİKA DAHİ ZAMANIMIZ YOK”

Devir teslim programında söz alan Yeni Başkan Hasan Ulutaş, “Yeni süreçte şahsımı Belediye Başkanlığına layık gören bütün Akçadağ halkına teşekkür ederim. Kaybedecek bir dakika dahi zamanımız yoktur. Bu sebepten tebrik ve kutlama programı olmaksızın, bugünden itibaren Akçadağ’ımızın güzel günlerine kavuşması adına sahada olacağız. Şahsıma sunulacak hayırlı olsun çiçekleri ve hediyelerin yerine, dostlarımızdan Akçadağ’ımızın göz bebeği olan Akçadağ Spor ve Çatyol Spor gibi iki spor kulübümüze destek olmalarını rica ediyorum” dedi.

6 Şubat asrın felaketinde ağır yaralar alan Akçadağ’ın bir an önce ayağa kalkabilmesi için zamanı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinen Ulutaş, “Şahsıma tanınan beş yıllık görev süremizin tamamını sadece Akçadağ’a hizmet ile tamamlayarak Adil Belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Meclisi ilk Toplantısını Başkan Hasan Ulutaş Başkanlığında yaptı.

Kaynak: BÜLTEN