Malatya’da bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, “Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamak amacıyla; Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerimiz tarafından tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz ve Aziz Vatandaşlarımızın katılımlarıyla 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Kernek Karagözlüler Camiinde kılınacak Bayram Namazına müteakip saat 07.00'da bayramlaşma töreni gerçekleşecektir” ibarelerine yer verildi.

“AZİZ VATANDAŞLARIMIZIN RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bayramlaşma töreni davetinde şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar milli ve dini duygularımızın manevi esintisi altında örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin uygulanıp sergilendiği, millet olma şuurumuzun somut münasebetlere dönüştüğü, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlendiği günlerdir. Bu münasebetle, dargınlıkların ortadan kalkmasına, barış ve hoşgörünün gönüllere yerleşmesine vesile olan Ramazan Bayramı, ilimizde de kutlanacaktır.

Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamak amacıyla; Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerimiz tarafından tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz ve Aziz Vatandaşlarımızın katılımlarıyla 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Kernek Karagözlüler Camiinde kılınacak Bayram Namazına müteakip saat 07.00'da bayramlaşma töreni gerçekleşecektir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Muhterem Halkımıza birlikte hizmet sunmakta olduğumuz kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yönetici ve personelinin ve Aziz Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara erişmelerini diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN