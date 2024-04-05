“Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELSOS tarafından Kapalı Çarşı üzerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Er, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu.

“ALLAH, NİCE BAYRAMLARA BİZLERİ HUZURLA ERİŞTİRSİN”

İftar öncesi masaları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Er, yoğun ilgiyle karşılandı. Ramazan ayında paylaşmanın önemine değinen Er, böylesine günlerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Er, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunarak, “Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara bizleri huzurla eriştirsin. Allah, birliğimizi beraberliğimizi her zaman daim etsin” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Nisan 2024 Cumartesi günü Melekbaba Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulunda iftar programı düzenlenecek.

Kaynak: BÜLTEN