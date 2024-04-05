5 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Korkmaz’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekiye Ünsal’ın taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şefika İmer’in taziye adresi: Aktepe Mahallesi, Akçadağ,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurzat Turan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Dardağan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Karaman’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
77 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığına defnedilen İbrahim Yıldırım’ın taziye adresi: Arapgir, Malatya,
84 yaşında vefat eden ve Sarıhacı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İbrahim Taştan’ın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ,
91 yaşında vefat eden ve Fethiye Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen İbrahim Çağlar’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan,
35 yaşında vefat eden ve Solhan Bingöl Mezarlığına defnedilen Semih Bolat’ın taziye adresi: Solhan, Bingöl.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.