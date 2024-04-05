Taşkın’dan Kadir Gecesi mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan Taşkın Kadir Gecesinin herkese hayırlar getirmesini dileyerek, “Bu mübarek gecenin ülkemize ve insanlara hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

On Bir Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mübarek günde kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Dua ve ibadetlerin Allah katında kabul olduğu, tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu bu günü fırsat bilerek yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmalıyız. Komşularımızın, ihtiyaç sahiplerinin ve çevremizdeki herkesin huzur ve mutluluğunu paylaşmalıyız. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde, birlikte dua ederek ve iyiliklerde bulunarak ruhumuzu arındıralım. Yaşanan tüm zorlukları, sıkıntıları, hüzün ve acıları atlatarak barışa, sağlığa, huzura ve mutluluğa ulaşmak en büyük duamızdır. Bu vesileyle, Kadir Gecesi'nin tüm İslam âleminde hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ülkemiz için huzur, barış ve refah, dünyamız için de insanlık için adalet, eşitlik ve sevgi diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN