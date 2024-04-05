Toplu taşıma o illerde bayramda ücretsiz olacak! Peki Malatya'da? Bayramda Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağının müjdesi verildi. Peki bayram tatilinde Malatya’da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gözler şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesinden gelecek olan haberde…

Bugün itibariyle Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre İzmir’de 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden vatandaşların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğinin müjdesi verildi. Malatyalıların gözü kulağı şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesinden gelecek olan haberde.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşanan deprem felaketlerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Malatya’yı şu sıralar Ramazan Bayramının heyecanı sardı. Bayram tatilini Malatya’da değerlendirmek isteyenlerin gözü kulağı ise MOTAŞ ve Büyükşehirden gelecek olan güzel haberde.

Malatyalılar en son geçtiğimiz 31 Mart’ta toplu taşıma ücretsiz faydalandı. Vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşımanın ücretsiz olduğunu vurgulayarak, deprem bölgesindeki bütün illerde Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını talep etti.