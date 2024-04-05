85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kur’an-ı Kerim hediye ettiler

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Hediyem Kur’an Olsun Projesi çerçevesinde bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 41 dil ve lehçede 1 milyon 731 bin 884 adet Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ramazan ayında da yardımlarla birlikte 25 ülkede 6 farklı dilde 89 bin kişiye Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini belirten Turan, “Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı bu mübarek gecede de 11 ilimizde vatandaşlarımıza Kur’an hediye edeceğiz. Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Rize, Sivas ve Malatya’da belirli camilerimizde teravih namazının ardından görevlilerimiz Kur’an-ı Kerim dağıtımlarını yapacak” şeklinde konuştu.

Yıl boyunca deprem bölgesinde de yardımlara devam ettiklerini söyleyen Turan, depremin yaşandığı günden bu yana depremzedelere manevi destek kapsamında 100 binin üzerinde Kur’an hediye ettiklerini sözlerine ekledi. Hediyem Kur’an Olsun Projesi’ne büyük önem verdiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

“Milletimizin büyük teveccühüyle fikir, şükür ve hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için gayret ediyoruz. Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ulaştırıyoruz. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar.”

Turan, Hediyem Kur’an Olsun Projesi ile bir kişinin daha Kur’an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşların "KURAN" yazıp 4333’e SMS göndererek 150 TL tutarında bir bağışla Kur’an’ı ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı