MİT, PKK'nın sözde Fırat bölgesi sorumlusu İpek Demir’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu İpek Demir’i Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
MİT, PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir’i Suriye’nin Ayn El Arap kentinde yakalayarak Türkiye’ye getirdi. İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari’de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017 yılında örgüt tarafından Suriye’ye gönderildi. Demir, son olarak örgütün sivil savunma güçleri yapılanmasında sözde Fırat bölgesi sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.