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KETEM’den dikkat çeken etkinlik

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Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan ilçe otobüs durağı süslenerek alana bir stant kuruldu. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.

KETEM’den dikkat çeken etkinlik malatya haber mask
KETEM’den dikkat çeken etkinlik malatya haber
KETEM’den dikkat çeken etkinlik malatya haber
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Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan ilçe otobüs durağı süslenerek alana bir stant kuruldu. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.

KETEM’den dikkat çeken etkinlik

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında KETEM Sağlık Durağı oluşturulacak vatandaşlar bilgilendirildi. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.

KETEM’den dikkat çeken etkinlik

Malatya Valisinin eşi Hanife Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, durağı ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirdiler.

KETEM’den dikkat çeken etkinlik
KETEM’den dikkat çeken etkinlik

KETEM’den dikkat çeken etkinlik
KETEM’den dikkat çeken etkinlik

KETEM’den dikkat çeken etkinlik
 
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05 Nis 2024 - 15:24 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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