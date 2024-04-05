05 Nis 2024 - 15:24 - Gündem

KETEM’den dikkat çeken etkinlik

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan ilçe otobüs durağı süslenerek alana bir stant kuruldu. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.