KETEM’den dikkat çeken etkinlik

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan ilçe otobüs durağı süslenerek alana bir stant kuruldu. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında KETEM Sağlık Durağı oluşturulacak vatandaşlar bilgilendirildi. ‘Bu Durak Sağlık Durağı’ sloganı ile durağa erken teşhis ile ilgili bilgilendirme yazıları asıldı.
Malatya Valisinin eşi Hanife Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, durağı ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirdiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.