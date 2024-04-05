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Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!

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4 Nisan 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta A101 marketlerde neler satışa sunulacak.

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar! malatya haber mask
Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar! malatya haber
Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar! malatya haber
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4 Nisan 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!

“Samsung 58CU7000 58 inç 4K CRYSTAL UHD TV 23 bin 499 TL,

Onvo 42OV6000F 42 inç 106 cm Full HD Android 13 Smart Led TV 6 bin 799 TL,

Philips 50PUS7608 50 inç 126 cm UHD Smart Led Tv 15 bin 999 TL,

Onvo 320V6000H 32 inç HD Ready Android 13 Smart Led TV 4 bin 799 TL,

Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 279 TL,

Seldur Mango Ampul 24 W 129 TL,

Omix X5 128 GB 4 GB Ram 4 bin 799 TL,

QCY GTC Akıllı Saat 599 TL,

WD Harici Hard Disk 2 bin 199 TL,

Oppo BT Kulaklık Enco Buds 2 TWS 479 TL,

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!

SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi 9 bin 999 TL,

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 15 bin 499 TL,

Regal RGL 90 BT/BT1001 Büro Tipi Buzdolabı 5 bin 299 TL,

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6 bin 599 TL,

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8 bin 499 TL,

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!

Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL,

Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 2000 W 499 TL,

Aprilla AFM 2891 Sporcu Masaj Aleti 599 TL,

Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 439 TL,

Kiwi KSW 3010 Elde Dikiş Makinesi 159 TL,

Aprilla AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 269 TL,

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 500-600 W 1099 TL,

Kiwi KCM1112 Kahve Köpürtücü 139 TL,

Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 1199 TL,

Kiwi KSPG4812 Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL,

Sunny Cyclone Süpürge Excellence V+ 2 bin 199 TL”

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!
Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!

Ev hanımlarının dikkatine! A101’den kaçırmayacak fırsatlar!
 

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Nis 2024 - 15:13 - Gündem

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