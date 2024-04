“Kadir Gecesi bu yolda yeni adımlar atma zamanı”

Bu gecede bol bol dua edilmesi gerektiğini söyleyen Engin, “Kadir Gecesinde gaflet içinde geçirmiş olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı yüce yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır” dedi.

“Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, Peygamber Efendimize Nübüvvet görevinin verildiği, manevi arınma ve yücelme gecesi olan Kadir Gecesi’ni 5 Nisan Cuma gecesini Cumartesi’ye bağlayan gece (bu gece) idrak edeceğiz” diyen Engin, “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ‘bin aydan daha hayırlı’ (Kadr Suresi /1-5. ayet) olarak ifade edilen Kadir Gecesi dua ve tövbelerin kabul edildiği, meleklerin yeryüzüne sağanak sağanak inerek dünyaya esenlikler sunduğu eşsiz bir gecedir. Kur’an’ın kendisinde inmeye başladığı Kadir Gecesi kıymetini bizzat vahye ilk şahitlikten almaktadır. Ramazan Kur’an ayıdır; çünkü hidayet rehberi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Nitekim Yüce Allah: ‘Ramazan ayı; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır’ (Bakara, 2/185) buyurmaktadır. Kadir suresinde ifade edildiği gibi Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı kılan şey, şüphesiz, Kur’an’ın ilk nüzulüne şahit olmuş bir zaman dilimi olmasındandır. Hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’i anlamaya, yaşamaya ne kadar önem verirsek, O’nun kadrini kıymetini o kadar anlamış oluruz” diye konuştu.

Bu gecede bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Engin, “Kadir Gecesini idrak etmekten maksat, o gün yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail aleyhisselâma eşlik edecek bir maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmaktır. Kadir gecesini ihya, başta büyük zorluk ve sıkıntılar yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere zaman ve mekân sınırlaması gözetmeksizin bütün kardeşlerimize yakın durmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi, acılarına ortak olmayı, din ve dünya tasavvurumuzu altüst eden her tür marazi tutum ve düşünceye karşı bünyemizi yenilemeyi, hayırda yarışırken şerden mütemadiyen uzak durmayı gerektirmektedir. Bu itibarla yıllardır İsrail işgali altında büyük bir direniş örneği sergileyen ve 6 aydır terörist devlet İsrail’in çocuk, kadın, sivil demeden on binlerce Filistinliyi katlettiği on binlercesini yerinden yurdundan ettiği, hastanelerin, mülteci kamplarının bombalandığı bir vahşet ve soykırım maalesef tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında oruçlarını açacak bir lokma bulamayan Gazzeli kardeşlerimizin dramı gün geçtikçe daha dayanılmaz bir hal alıyor. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi münasebeti ile Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulmün son bulması ve buralarda yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşa ermeleri için de bol bol dua edelim” şeklinde konuştu.

Kur’an sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda tüm insanlığa bir fırsat olarak sunulan yol haritası olduğunu söyleyen Engin, “Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası olan Kur’an’la değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır. Zira Kur’an anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderilmiştir. Okumuş olduğumuz Kur’an’ı anlayarak hayatımıza yansıttığımızda Kur’an o zaman bizlere şifa ve rahmet olacaktır. Çünkü Kur’an sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda tüm insanlığa bir fırsat olarak sunulan yol haritasıdır. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği Kadir gecesi, kendimize dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı yüce yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır. Bu duygu ve düşünceler içinde bütün vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızın ve topyekûn İslam âleminin mübarek Kadir Gecelerini kutlar, Kadir Gecesinin hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerimi gerçek manada idrak etmemize vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.