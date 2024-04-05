Aydın: Malatya’ya bir bakanlık verilmesi lazım

Aydın, “AK Partinin en kötü döneminde Malatya 5’inci sırada en yüksek oy vererek AK Partiyi kazandırdı. Malatya’ya artık bir bakanlık verilmesi lazım. Malatyalı AK Parti yöneticileri gidip Cumhurbaşkanından biz bunu hak ettik. ‘Bize bir bakanlık verin’ desinler. Bu toplum her şeye rağmen yanınızda oldu” dedi.

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı’ programının bu haftaki konukları BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi M. Umut Bozkurtoğlu ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın oldu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda Türkiye genelinde AK Parti’nin oylarının neden düşüş gösterdiği ve CHP’nin oylarının ise neden yükseldiğine ilişkin açıklamalar gerçekleştirildi.

“OY VERMEK ZORUNDA DEĞİLMİŞ”

31 Mart yerel seçimlerinin Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni eden BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi M. Umut Bozkurtoğlu,

“Genel bir değerlendirme yaparsak Malatya'da AK Parti oy kaybetti. Ben her zaman, yerel seçimlerin veya genel seçimlerin bir ilde partilere oy dağılımlarının birbirine yakın olmasını çok isterim demiştim. Bu değerlendirmeyi yaparken birçok siyasetçinin söylediği şu söz vardı. Malatya ve en çok depremde yara alan 4 il için şunu kullanmışlardı. Özellikle Hatay, Maraş, Malatya, Adıyaman işte AK Parti'ye veya iktidar partisine oy vermek zorunda, başka hiçbir şansları yoktur gibi bir ifade kullanmışlardı. Bu seçimde bunu yapan AK Partili bir siyasetçi söylemişti ve o siyasetçi şu anda başka bir ilde bir ilçe başkanı seçildi. Demek ki insanlar oy vermek zorunda değilmiş. Deprem bölgesinde işte her taraf yıkıldı. Vatandaş şundan korkacak işte benim evim yapılmaz. Bu iktidar giderse şöyle olur. Bu iktidar giderse böyle olur gibi böyle bir sonuçla karşılaşmadık. Bu da demokrasinin güzelliklerinden biri olsa gerek. Seçimin üzerinden 4-5 gün geçti. Bunu bütün kalbimle söylüyorum hiçbir siyasi partinin taraftarı da olmadık. Halktan yana olduğumuz için Sayın Sami Er, yüzde 48 ile kazandı. Vatandaş hala Sami Er’e iyi bir oy verdi. Sami Er, İlhan Geçit mazbatalarını aldılar, görevlerine başladılar, başarılar diliyoruz ama vatandaşımızın içinde hala bu iki aday için bir şey var. Buraya geldiler aday adayı da olmadılar. Bunlar tepeden geldiler. Biz cumhurbaşkanımız hatırı için yine ciddi bir oy verdik. Ama verdiğimiz bu oy içimize sinmedi ifadelerini bakkalda, manavda, kasapta bunu görebiliyorum. Bize düşen şu, kendilerini tebrik ediyoruz. Demek ki depremdeki yıkıntılar, insanların tercihini değiştirebilmiş”

şeklinde konuştu.

“MUHAFAZAKÂR KESİMDEN ALDIĞI OY”

Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük kazanımının muhafazakâr kesimden aldığı oy olduğunu dile getiren Bozkurtoğlu,

“Aslında burada vatandaş ciddi bir tepki verdi. Özellikle Adıyaman'da inanılmaz bir tepki verdi. Malatya'da bazı ilçelerin örneğin merkez ilçelerin dışındaki bugün Doğanşehir en çok yara alan merkez üssü olan depremin Doğanşehir bugün iktidar partisine oy vermedi. İki merkez ilçeden sonra en büyük ilçemiz. Vatandaş şunu söyledi; ‘Evet ben bir depremden geçtim. Ama sen bu depremi yönetemedin. Şimdi de bizim evlerimiz yapılır mı, yapılmaz mı?’ gibi şeylerle bizi oyalamayın.’ Bu seçimde emekliler çok ciddi belirleyici oldu ve genel belirleyici olan yönde ekonominin çok kötü olması. İnsanlar gerçekten hem ekonomik olarak çok kötü zamandan geçiyoruz. Enflasyon açıklandı. Bu yılın sonunda 36.52 öngörüyoruz dediler. Demek ki burada da yanıldılar. Bu demektir ki yine yüzde 50’nin üstünde, yılsonunda bizim enflasyonumuz var. Bu seçimde CHP'nin en büyük kazanımı bana göre muhafazakâr kesimden aldığı oy. Bana göre muhafazakâr seçmen Türkiye’de CHP’ye yeşil ışık yaktı. Gitti oyunu verdi ve emanet bir oy verdi. Bakalım bu emanet oylar genel seçimlere nasıl yansıyacak, ellerinde tutabilecekler mi? Bu seçimde artık din eksenli yapılan siyasetin bu ülkede tutmayacağını da gördük”

ifadelerine yer verdi.

“TEPKİ TAMAMEN EKONOMİK”

Malatya’nın AK Parti’ye en yüksek oy veren iller arasında 5’inci sırada olduğunu kaydeden MGTC Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ise,

“Bu seçim Türkiye'nin demokrasisinin ne kadar ileride olduğunu gösterdi. Aslında seçimlerin hiçbir müdahale olmadan yanımızda Rusya, Azerbaycan, Suriye görüyoruz yani oradaki sandıklar sadece göstermelik. Türkiye'de gösterildi ki demokrasi halen var öncelikle bunu gördük. Bu seçimin sadece bugün Türkiye açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte çoğu ili alması bana göre sadece ekonomiyle alakalı bir şey. Türkiye'nin ekonomisi iyi değil. O yüzden AK Parti seçmeninin çoğu gitmedi. Baktığınız zaman Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu da çok yükselmemiş. S andıkta oy oranı düşmüş. Bunu da emekliler ve ekonomiden dolayı tepkili olan AK Partililer gitmedi. Çok az bir miktarı bana göre AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi ve bunun çok az bir miktar belki Milliyetçi Hareket Partisi'nden biraz daha geçmiş olabilir. Türkiye ‘de geçmişten gelen tepkiler vardı. Ama bugünkü büyük tepki tamamen ekonomik. Emeklilerin zam almaması, ekmeğin 10 lira olması gerçekten toplumun gücü, takati kalmadı. Bugün açlık sınırı 19 bin olarak açıklandı. 10 bin lira emekli alıyor. Asgari ücret 17 bin. Bu Türkiye'yle alakalı. Malatya'da da bu muhalefete doğru dönen rüzgârda etkilenmediğini düşünüyorum. Bugün AK Parti'ye oy veren 5’inci iliz. Matematiksel olarak yüzde 20 düşmüş büyükşehirde, ama gerçekçi baktığımız zaman Türkiye'de en çok oy veren 5’inci iliz”

söyleminde bulundu.

“SEÇMEN ARTIK TEK PARTİYE OY VERMİYOR”

Seçmenlerin artık tek bir partiye oy vermediğini belirten Aydın,

“Bu seçimin belirleyicisi ekonomiydi. Artık toplumun dayanacak gücü kalmadı. Seçmen bir tepki gösterdi. Bunu da seçime gitmeyerek gösterdi gidip muhalefete oy kullanmadı. Malatya’da 2 büyük ilçe var bir de büyükşehir. Malatya’nın ilçeleri bir Hatay’ın ilçeleri gibi değil. En büyük seçmeni olan 15-20 bin belirleyici değil. Malatya'nın kazananı AK Parti olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi de belki son 40 yılın en çok oyunu almıştır. Bizim burada dip dalga bekliyoruz dediğimiz Yeniden Refah Urfa'yı aldı. Yozgat’ı aldı. 40-50 tane ilçe aldı Türkiye genelinde bir çıkış var. Oy oranını ikiye katlamış. Ama büyükşehir nezdinde 40 bin olan oyunu, 36 bine düşürmüş. Bir de bizim seçmen artık tek partiye oy vermiyor. İlçeye, büyükşehre, il meclisine ayrı oy veriyor. Yani artık bizim seçmen oyunu kullanmayı da öğrendi, bir partide takılıp kalmıyor. Bana göre AK Parti’nin yüzde 48-49’la büyükşehri alması sürpriz oldu. Konuşulan şuydu yenilebilir veya çok az bir farklı 2-3 oranında bir oyla kazanabilir deniliyordu, bütün algı böyleydi. Ama bugün baktığınız zaman arada yüzde 10 gibi bir fark var”

diye konuştu.

“BİR BAKANLIK İSTERİZ”

Malatya’ya bir bakanlık verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın,

“AK Parti'nin en kötü döneminde Malatya 5’inci sırada en yüksek oy vererek AK Partiyi kazandırdı. Malatya’ya artık bir bakanlık verilmesi lazım. Kalelerinden biri olan Adıyaman’ı bile kaybetti, Malatya’yı kaybetmedi. En yüksek oy aldığı 5’inci il oldu. Buradaki yöneticilerin bundan sonra gidip Cumhurbaşkanından taleplerde bulunması lazım. Bir bakanlık isteriz. Bugün AK Partinin bunu iyi değerlendirmesi lazım. Malatya bir defa daha bize şunu gösterdi Malatya’da konuşulan ile sokakta anlatılanla, o sandığa gittiği zaman ki düşünce aynı olmuyor. Bence bizim çoğunlukla, tepkisi olan vatandaş sandığa giderken fikrini değiştiriyor. AK Partinin yaptığı anketlerde 41-42 deniliyordu, beklentileri oydu, kazanacağız ama 3-4 puanla kazanacağız diyorlardı. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisinde bir başarı var. Ama günün sonunda en zayıf döneminde AK Partinin karşısında kaybetmişler ve Malatya Türkiye’de, AK Parti’ye en çok oy veren 5’inci il olmuş, buna kayıp diyebilir misin? Bana göre bu bir kayıp değil. Cumhurbaşkanı geldiğinde mitinge 4 bin kişi kaldı. BU da şunu ortaya çıkardı tamamen il başkanlığının beceriksizliği varmış burada. Demek ki il teşkilatı iyi organize yapamamış. Her şeye rağmen bu şehirde insanlar Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmiyorsa ekmek kuyruklarında beklerken, konteynerlerde kalıp her şeye rağmen vazgeçmiyorsa o organizasyonu yapanlara sormak lazım. Gezdiğimiz, gördüğümüz zaman insanlar Veli Ağbaba ve Yeniden Refah yarışa girmişlerdi. Cumhurbaşkanı mitingine 4 bin kişinin gittiğini gördük ve Malatya’da çok büyük bir tepki var dedik. Bu tezimiz Türkiye’nin her yerinde çıktı, her yerde tepki var. Sandığa gitmemişler, Cumhuriyet Halk Partisine vermişler, milliyetçi kanattan özellikle Cumhuriyet Halk Partisine çok oy gitmiş. Malatya’da kim kaybetti derseniz Milliyetçi Halk Partisi kaybetti, kimse kusura bakmasın. Malatya’nın sahibi var diyen milletvekili Hekimhan’da yattı, kalktı Cumhuriyet Halk Partisinden fark yedi. Geçen dönem Kemal Deniz, Cumhur İttifakının adayıydı, 12 oy ile kaybetti. Bugün bin 500 oy fark yedi. Malatya’da bir düşüş var”

ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYE RAĞMEN YANINIZDA OLDU”

AK Partili yöneticilerin Malatya’ya bir bakan kazandırması gerektiğine dikkat çeken Aydın,

“Gerçekçi olmak lazım, yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyordu biz yenilmedik, yüzde 48 aldık. Yenilmedik oyumuzu yükselttik diyordu. Malatya’da kazanmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı yahut ilçeleri alman lazım. Alamıyorsan kim almışsa o kazanmıştır, büyükşehir özellikle. Hayırlı olsun inşallah Malatya’ya hayırlı olur, bir bakanımız olur. Bunu avantaja çevirelim. Malatya’ya özellikle AK Partililerin bir bakan kazandırması lazım. Malatya bunu hak ediyor. Geçen defa bakanlık vermişlerdi ama bunu değerlendiremedik. Ben deprem bölgesinde bir bakan göstereceklerini düşünüyorum. Bu da Malatya’da değil Hatay’da olursa onu da o zaman konuşuruz. Hatay’da olma ihtimali var. Malatyalı AK Parti yöneticileri gidip Cumhurbaşkanından biz bunu hak ettik. Bize bir bakanlık verin desinler. Mücadele etmeleri lazım. Bu toplum her şeye rağmen yanınızda oldu. Adıyaman’da CHP çıktı. Aday doğru, sevilen bir adaydı. Bir de Adıyaman’a depremde çok geç müdahale edilmiş. Bazı köylerinde vefat eden vatandaşlarımızı naaşını kaldıramamışlar kurt saldırmış. Böyle bir durumdaydı. Hatta helallik istedi cumhurbaşkanı. Bunu genel seçimde göstermedi bir şey değişeceğine inanmadığı için. Demek ki cemaat ve tarikat seçim kazandırmıyor. AK Partinin rakibi ekonomiydi, Türkiye’de ona yenildi. Malatya’da ona rağmen yendi. İnşallah bundan sonra hayırlı olur”

açıklamasında bulundu.