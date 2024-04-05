Malatya Valiliği Bayram Tatili için teyakkuzda! İşte alınan o önlemler

Malatya Valiliğinden “Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.” İbaresi yer aldı.

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda; Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisi ile kadın doğum ve çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Gerektiğinde ise aşağıdaki numaralara başvuracaklardır. Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında, kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.”

Malatya Valiliği ihtiyaç halinde aranacak telefon numaralarını ise şu şekilde bildirdi:

“İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı

112 (155) Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Denetleme

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00 Santral

İl Jandarma Komutanlığı

112 (156) Jandarma İmdat

341 03 10 ve 11 Santral

341 03 24 Santral

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

377 10 00 Santral

377 10 10 Özel Kalem

321 16 08­Zabıta Amirliği

377 18 55­ 444 51 44 Daire Başkanlığı ve 153

322 79 98 ve 112 (110) İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri

Fırat Elektrik Dağıtım a.ş. Malatya İl Müdürlüğü

377 53 00 Santral

İl Sağlık Müdürlüğü

321 12 02 Santral

324 56 00 ­ 324 55 15 Sağlık Müdürlüğü Ek Bina

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 444 56 34 Santral

Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği: 212 10 10 ­20

Malatya Battalgazi Semt Polikliniği: 841 21 61

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi: 504 88 10

Türk Telekom Başmüdürlüğü

121 Arıza

555 22 21 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği”

Kaynak: BÜLTEN