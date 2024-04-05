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Maraş art arda sallandı! Son dakika son depremler ne zaman oldu! AFAD son depremler

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Kahramanmaraş’ta bugün saat 10.46’da 3.5 büyüklüğünde ve saat 12.13’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre ilk deprem saat 10.46’da 3.5 büyüklüğünde Ortatepe Göksun Kahramanmaraş’ta, İkinci deprem 12.13’te 3.4 büyüklüğünde Akbayır Elbıstan Kahramanmaraş’ta meydana geldi.

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Kahramanmaraş’ta bugün saat 10.46’da 3.5 büyüklüğünde ve saat 12.13’te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre ilk deprem saat 10.46’da 3.5 büyüklüğünde Ortatepe Göksun Kahramanmaraş’ta, İkinci deprem 12.13’te 3.4 büyüklüğünde Akbayır Elbıstan Kahramanmaraş’ta meydana geldi.

Maraş art arda sallandı! Son dakika son depremler ne zaman oldu! AFAD son depremler

Kahramanmaraş’ta art arda deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan verilere İlk deprem saat 10.46’da yerin 2.4 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde Göksun’da, ikinci deprem ise saat 12.13’te, yerin 1.7 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.

 
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05 Nis 2024 - 13:25 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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