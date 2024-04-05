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Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

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Son zamanlarda güzergahı değişen otobüslerden biri de 4H otobüsü oldu. Memur Sen ve Yeşiltepe arasında sefer yapan 4H otobüsünün güzergahında değişiklikler yapıldı.

Vatandaşlardan güzergâh tepkisi malatya haber mask
Vatandaşlardan güzergâh tepkisi malatya haber
Vatandaşlardan güzergâh tepkisi malatya haber
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6 Şubat depremlerinin ardından bir süre hizmet vermeyen MOTAŞ otobüsleri hizmet vermeye başladıktan sonra sık sık değişen güzergahları nedeni ile vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

Bir ay önce sırasıyla; Memur-Sen Evleri, Hastane Caddesi, İnönü Caddesi, Büyükşehir Belediye Önü, İstasyon Caddesi, Ergenekon Köprüsü, Yeşiltepe, Yeşilevler ve Afet Evleri güzergahlarını izleyen 4H otobüsünün güzergahı değişti.

Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

4H otobüsünün yeni güzergahı sırasıyla; Memur-Sen Evleri, Hastane Caddesi, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Sıtmapınarı, Yeni Sanayi Sitesi Yolu, Kömürtevzi, İstasyon Caddesi, Ergenekon Köprüsü, Yeşiltepe, Yeşilevler ve Afet Evleri oldu.

Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

Büyükşehir Belediyesi Önü durağının geçiş güzergahları arasından kaldırılması birçok vatandaş tarafından tepki ile karşılandı. Özellikle emekli vatandaşlar belediye ve AVM’ye gitmek için yürümek zorunda kaldıklarını ifade ederek otobüsün yeniden eski güzergahına dönmesini talep ettiler.

Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

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05 Nis 2024 - 13:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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