Vatandaşlardan güzergâh tepkisi

6 Şubat depremlerinin ardından bir süre hizmet vermeyen MOTAŞ otobüsleri hizmet vermeye başladıktan sonra sık sık değişen güzergahları nedeni ile vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oluyor.
Bir ay önce sırasıyla; Memur-Sen Evleri, Hastane Caddesi, İnönü Caddesi, Büyükşehir Belediye Önü, İstasyon Caddesi, Ergenekon Köprüsü, Yeşiltepe, Yeşilevler ve Afet Evleri güzergahlarını izleyen 4H otobüsünün güzergahı değişti.
4H otobüsünün yeni güzergahı sırasıyla; Memur-Sen Evleri, Hastane Caddesi, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Sıtmapınarı, Yeni Sanayi Sitesi Yolu, Kömürtevzi, İstasyon Caddesi, Ergenekon Köprüsü, Yeşiltepe, Yeşilevler ve Afet Evleri oldu.
Büyükşehir Belediyesi Önü durağının geçiş güzergahları arasından kaldırılması birçok vatandaş tarafından tepki ile karşılandı. Özellikle emekli vatandaşlar belediye ve AVM’ye gitmek için yürümek zorunda kaldıklarını ifade ederek otobüsün yeniden eski güzergahına dönmesini talep ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.