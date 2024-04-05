MHP İl Başkanı Gökhan Gök’ten Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Komşu coğrafyalarda Türkmenlerin çektiği tarifsiz acı ve sıkıntılar, Filistin’indeki masumların dinmek bilmeyen ve arşı titreten gözyaşları ve Müslümanların her tarafta çektiği azap, yoksulluk ve çileler büyük bir manevi külfet olarak hepimizin omuzlarına ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeple Türk-İslam Âlemi’nde yeni bir nefese, yeni bir dayanışmaya ve yeniden bir dirilişe fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır. Temennim mübarek Kadir Gecesi’nin böyle bir birlikteliğe hem eşik hem de vesile olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

KADİR GECE’MİZ MÜBAREK OLSUN

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş bulunmaktayız. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayının içinde, uhrevi bir coşku ve dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu kutlu gecede inmeye başlamış ve yeryüzü böylesi bir ilahi nimet ve nurla taltif edilmiştir. Bundan dolayı; Kadir Gecesi esenlik, huzur, müjde ve nurla dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır.

Komşu coğrafyalarda Türkmenlerin çektiği tarifsiz acı ve sıkıntılar, Filistin’indeki masumların dinmek bilmeyen ve arşı titreten gözyaşları ve Müslümanların her tarafta çektiği azap, yoksulluk ve çileler büyük bir manevi külfet olarak hepimizin omuzlarına ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeple Türk-İslam Âlemi’nde yeni bir nefese, yeni bir dayanışmaya ve yeniden bir dirilişe fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır. Temennim mübarek Kadir Gecesi’nin böyle bir birlikteliğe hem eşik hem de vesile olmasıdır.

Barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin öğütlendiği; dostluğun, merhametin ve muhabbetin ve salih amellerin övüldüğü; ayrılığın, nifakın, dargınlığın, küslüğün ve kirli düşüncelerin reddedildiği kutlu dinimizin buyruklarında, Kadir Gecesi'nin ihtiyacımız olan manevi tılsımının varlığı hepimiz için ilahi nimettir. Bu duygu ve düşüncelerle kadim milletimizin ve Türk-İslam Âlemi’nin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, büyük bir aşkla Allah’a dua için kaldırılan ellerin ve adanmışlıkla çarpan kalplerin eşliğinde yapılan duaların kabul görmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kadir Gece’miz mübarek olsun.”

Kaynak: BÜLTEN