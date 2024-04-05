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Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek malatya haber mask
Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek malatya haber
Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek malatya haber
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

KAHRAMANMARAŞ

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

“Bugün 14.15 ila 17.15 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karamağara, Keçemağara, Horhor, Yapılı, Beyyurdu, Köşkköy, Kayageçit, Fakıoğlu, Uzunpınar ve Alkayaoğlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karşıyaka ve Osmanbey mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

ADIYAMAN

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Damlıca, Akdere, Işıklı, Belikan, Reşatlı Köyleri ve Özel trafolu müşterilere,

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

7 Nisan 2024 Pazar günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

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05 Nis 2024 - 12:02 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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