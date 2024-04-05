Kahramanmaraş’ta Elbistan Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez bölgesi etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 14.15 ila 17.15 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karamağara, Keçemağara, Horhor, Yapılı, Beyyurdu, Köşkköy, Kayageçit, Fakıoğlu, Uzunpınar ve Alkayaoğlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karşıyaka ve Osmanbey mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
ADIYAMAN
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Damlıca, Akdere, Işıklı, Belikan, Reşatlı Köyleri ve Özel trafolu müşterilere,
7 Nisan 2024 Pazar günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.